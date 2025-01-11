Его заметили в Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Важно По меньшей мере 10 погибших и выгоревшие дотла дома: в Калифорнии продолжаются масштабные лесные пожары

Огненные торнадо в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе продолжают бушевать лесные пожары. Сейчас в Пасифик-Палисейдс заметили довольно жуткое и редкое явление – огненное торнадо. Его зафиксировали спасатели, которые облетали зону пожара на вертолете.

Огненный торнадо в Калифорнии: смотрите видео

Как пишут в СМИ, огненный торнадо возник в долине Сан-Фернандо, что на северо-западе Лос-Анджелеса. В общем, сейчас в Калифорнии продолжают бушевать по меньшей мере 6 крупных пожаров.

Справка. Огненный торнадо – это редкое явление, которое возникает, когда огонь и сильный ветер создают вращающийся столб огня, пепла и дыма.

Огненный торнадо в Лос-Анджелесе: смотрите видео

Известно, что в результате пожаров в Калифорнии погибли 11 человек, сотни – пострадали. Еще 13 человек считаются пропавшими без вести.

Пожары уже уничтожили более 12 тысяч зданий и более 30 тысяч актов территорий. Кроме того, в огне сгорели дома известных голливудских звезд, таких как Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса, Адама Броуди и многих других.