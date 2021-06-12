В грузовике с вишнями: пограничники обнаружили сотни ящиков контрабандных сигарет

На границе с Румынией обнаружили 400 ящиков контрабандных сигарет. Их пытались перевезти среди замороженных вишен.

Переместить товар грузовиком попытался украинец, который направлялся в Румынию. Окончательная стоимость и количество товара пока устанавливаются.

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"Грузовик остановили сегодня (12 июня – 24 канал) утром в пункте пропуска "Порубное" сотрудники Госпогранслужбы совместно с представителями СБУ и таможенниками", – говорится в сообщении ГНСУ.

Как удалось обнаружить контрабанду

По информации пограничников, товар обнаружили во время осуществления углубленного досмотра грузового транспортного средства DAF.

Водитель, гражданин Украины, согласно соответствующим документам, перевозил замороженную вишню. Однако во время проведения общего осмотра среди коробок с вишнями нашли ящики с табачными изделиями.

На границе с Румынией обнаружили 400 ящиков сигарет: смотрите видео ГНСУ