Грузовики Unimog поднялись на вершину самого высокого действующего вулкана на планете: фото

Грузовик-вездеход Unimog выполнил еще одну супертяжелую миссию и заодно установил рекорд. Пара Unimog U 5023 в Чили поднялась на высоту 6694 метров над уровнем моря почти на вершину самого высокого действующего вулкана на планете Льюльяйльяко.

Экспедиция была организована ради установки четырех радиостанций в высокогорных кемпингах вокруг вулкана.

Читайте также: Идеальное авто для вечеринок: Ford создал электро-кроссовер с багажником-холодильником

Лагерь был расположен на высоте 6100 метров, дополнительные 594 метра машины преодолели для установления рекорда.

Для такой ответственной миссии машины были соответственно оснащены. У них были мощные лебедки, специальные внедорожные шины и система, которая может передвинуть груз в кузове ради того, чтобы в нужную минуту изменить центр тяжести.



Грузовики-вездеходы Unimog смогли выполнить еще одну супертяжелую миссию



Unimog поднялись на вершину действующего вулкана



Машины были соответственно оснащены



В общем грузовики поднялись на высоту 6694 метров

Интересно, что руководитель экспедиции немец Маттиас Джеш таким образом побил собственный рекорд высоты, который он установил еще в 2014 году.

Также в выпуске:

Рим запретит весь дизельный транспорт с 2024 года.

Новый субкомпактный кроссовер Kia Sonet дебютировал на автосалоне в Нью-Дели.