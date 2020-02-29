Грузовики Unimog поднялись на вершину самого высокого действующего вулкана на планете: фото
Грузовик-вездеход Unimog выполнил еще одну супертяжелую миссию и заодно установил рекорд. Пара Unimog U 5023 в Чили поднялась на высоту 6694 метров над уровнем моря почти на вершину самого высокого действующего вулкана на планете Льюльяйльяко.
Экспедиция была организована ради установки четырех радиостанций в высокогорных кемпингах вокруг вулкана.
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Лагерь был расположен на высоте 6100 метров, дополнительные 594 метра машины преодолели для установления рекорда.
Для такой ответственной миссии машины были соответственно оснащены. У них были мощные лебедки, специальные внедорожные шины и система, которая может передвинуть груз в кузове ради того, чтобы в нужную минуту изменить центр тяжести.
Грузовики-вездеходы Unimog смогли выполнить еще одну супертяжелую миссию
Unimog поднялись на вершину действующего вулкана
Машины были соответственно оснащены
В общем грузовики поднялись на высоту 6694 метров
Интересно, что руководитель экспедиции немец Маттиас Джеш таким образом побил собственный рекорд высоты, который он установил еще в 2014 году.
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