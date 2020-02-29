Вантажівки Unimog піднялись на вершину найвищого діючого вулкана на планеті: вражаючі фото

Вантажівка-всюдихід Unimog виконала ще одну надважку місію і заодно встановила рекорд. Пара Unimog U 5023 в Чилі піднялась на висоту 6694 метрів над рівнем моря майже на вершину найвищого діючого вулкана на планеті Льюльяйльяко.

Експедицію було організовано заради встановлення чотирьох радіостанцій у високогірних кемпінгах навколо вулкана.

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Табір було розташовано на висоті 6100 метрів, додаткові 594 метри машини подолали для встановлення рекорду.

Для такої відповідальної місії машини було відповідно оснащено. В них були потужні лебідки, спеціальні позашляхові шини та система, яка може пересунути вантаж в кузові заради того, аби в потрібну хвилину змінити центр мас.



Вантажівки-всюдиходи Unimog змогли виконала ще одну надважку місію



Unimog піднялися на вершину діючого вулкана



Машини було відповідно оснащено



Загалом вантажівки піднялися на висоту 6694 метрів

Цікаво, що керівник експедиції німець Маттіас Джеш таким чином побив власний рекорд висоти, який він встановив ще в 2014 році.

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