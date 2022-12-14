Уже запустили сайт е-ТТН. Теперь проект по внедрению электронной товарно-транспортной накладной в Украине имеет ресурс со всей необходимой информацией.
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Какая информация есть на сайте
Сайт е-ТТН – единственный ресурс со всей информацией, собранной при разработке системы, это в частности:
- перечень провайдеров, которые уже присоединились к проекту;
- нормативную базу, регламентирующую использование е-ТТН;
- инструкции для пользователей и провайдеров;
- ответы на актуальные вопросы;
- новости.
Электронные товарнотранспортные накладные уже тестируют провайдеры электронного документооборота.
В Министерстве отметили, что уже есть первая компания от бизнеса, которая согласилась опробовать этот электронный инструмент.
Отмечают, что к июлю Украина выйдет на рынок без спешки и с уверенностью. В Министерстве отметили, что власти предоставлят проверенный эффективный продукт, а бизнес и провайдеры проверят е-ТТН в тестовом режиме.