Уже запустили сайт е-ТТН. Теперь проект по внедрению электронной товарно-транспортной накладной в Украине имеет ресурс со всей необходимой информацией.

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Какая информация есть на сайте

Сайт е-ТТН – единственный ресурс со всей информацией, собранной при разработке системы, это в частности:

перечень провайдеров, которые уже присоединились к проекту;

нормативную базу, регламентирующую использование е-ТТН;

инструкции для пользователей и провайдеров;

ответы на актуальные вопросы;

новости.

Электронные товарнотранспортные накладные уже тестируют провайдеры электронного документооборота.

В Министерстве отметили, что уже есть первая компания от бизнеса, которая согласилась опробовать этот электронный инструмент.

Обратите внимание! Электронная форма накладных в перспективе должна заменить бумажную и стать обязательной для всех участников перевозок – отправителей, получателей и транспортных компаний. Это произойдет не раньше июля следующего года.

Отмечают, что к июлю Украина выйдет на рынок без спешки и с уверенностью. В Министерстве отметили, что власти предоставлят проверенный эффективный продукт, а бизнес и провайдеры проверят е-ТТН в тестовом режиме.