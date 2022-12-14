Наразі вже запустили сайт е-ТТН. Тепер проєкт із впровадження електронної товарно-транспортної накладної в Україні має ресурс з усією необхідною інформацією.

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Яка інформація є на сайті

Сайт е-ТТН – єдиний ресурс з усією інформацією, яку було зібрано під час розробки системи, це зокрема:

  • перелік провайдерів, які вже долучились до проєкту;
  • нормативну базу, яка регламентує використання е-ТТН;
  • інструкції для користувачів та провайдерів;
  • відповіді на актуальні запитання;
  • новини.

Електронні товарно-транспортні накладні вже тестують провайдери електронного документообігу.

У Міністерстві зазначили, що вже є перша компанія від бізнесу, яка зголосилась випробувати цей електронний інструмент.

Зазначають, що до липня Україна вийде на ринок без поспіху і з впевненістю. У Міністерстві наголосили, що влада надасть перевірений ефективний продукт, а бізнес та провайдери перевірять е-ТТН в тестовому режимі.