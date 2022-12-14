Наразі вже запустили сайт е-ТТН. Тепер проєкт із впровадження електронної товарно-транспортної накладної в Україні має ресурс з усією необхідною інформацією.

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Яка інформація є на сайті

Сайт е-ТТН – єдиний ресурс з усією інформацією, яку було зібрано під час розробки системи, це зокрема:

перелік провайдерів, які вже долучились до проєкту;

нормативну базу, яка регламентує використання е-ТТН;

інструкції для користувачів та провайдерів;

відповіді на актуальні запитання;

новини.

Електронні товарно-транспортні накладні вже тестують провайдери електронного документообігу.

У Міністерстві зазначили, що вже є перша компанія від бізнесу, яка зголосилась випробувати цей електронний інструмент.

Зверніть увагу! Електронна форма накладних в перспективі має замінити паперову і стати обов'язковою для всіх учасників перевезень – відправників, отримувачів і транспортних компаній. Це станеться не раніше липня наступного року.

Зазначають, що до липня Україна вийде на ринок без поспіху і з впевненістю. У Міністерстві наголосили, що влада надасть перевірений ефективний продукт, а бізнес та провайдери перевірять е-ТТН в тестовому режимі.