Наразі вже запустили сайт е-ТТН. Тепер проєкт із впровадження електронної товарно-транспортної накладної в Україні має ресурс з усією необхідною інформацією.
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Яка інформація є на сайті
Сайт е-ТТН – єдиний ресурс з усією інформацією, яку було зібрано під час розробки системи, це зокрема:
- перелік провайдерів, які вже долучились до проєкту;
- нормативну базу, яка регламентує використання е-ТТН;
- інструкції для користувачів та провайдерів;
- відповіді на актуальні запитання;
- новини.
Електронні товарно-транспортні накладні вже тестують провайдери електронного документообігу.
У Міністерстві зазначили, що вже є перша компанія від бізнесу, яка зголосилась випробувати цей електронний інструмент.
Зазначають, що до липня Україна вийде на ринок без поспіху і з впевненістю. У Міністерстві наголосили, що влада надасть перевірений ефективний продукт, а бізнес та провайдери перевірять е-ТТН в тестовому режимі.