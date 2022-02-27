ГСЧС будет информировать абонентов Киевстар о ситуации в Украине

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям будет информировать абонентов Киевстар о ситуации в нашем государстве. Это обещают делать оперативно.

Информировать абонентов во всех уголков Украины через СМС. Официальная информация об этом появилась в телеграмме ГСЧС.

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СМС будут поступать с адреса DSNS UKR

Важно, что сообщения будут поступать с адреса DSNS UKR. Стоит доверять лишь официальным источникам.

Заметим, что дополнительную информацию можно получить на официальных ресурсах ГСЧС.

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