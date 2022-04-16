ГСЧС– котики: как иллюстраторы видят храбрых украинских защитников

Храбрые работники ГСЧС ежедневно рискуют собственными жизнями, спасая других. Разбирая завалы, которые покинули российские оккупанты, чрезвычайники спасают абсолютно всех.

Их доброе сердце не может бросить никого, в том числе и животных. Они неоднократно доставали из-под завалов крошечных котят, а теперь их самих называют "котиками".

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Как иллюстраторы видят храбрых украинских защитников

Такими их увидела украинская иллюстратор Алиса Ужасная. Девушка изобразила храбрых и крепких украинских спасателей-котиков.

Мы рады, что вдохновляем людей на творчество даже в такие трудные времена. Живите, творите, говорите о своих героях – пусть увидит весь мир!

– написали в ГСЧС.



ГСЧС – котики, работа Алисы Ужасной / Фото из фейсбука ГСЧС

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