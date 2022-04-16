ГСЧС– котики: как иллюстраторы видят храбрых украинских защитников
Источник:ГСЧС
Храбрые работники ГСЧС ежедневно рискуют собственными жизнями, спасая других. Разбирая завалы, которые покинули российские оккупанты, чрезвычайники спасают абсолютно всех.
Их доброе сердце не может бросить никого, в том числе и животных. Они неоднократно доставали из-под завалов крошечных котят, а теперь их самих называют "котиками".
Главное Предостережение Зеленского о ядерном оружии, 20 тысяч мертвых россиян: основное за 51 день войны
Как иллюстраторы видят храбрых украинских защитников
Такими их увидела украинская иллюстратор Алиса Ужасная. Девушка изобразила храбрых и крепких украинских спасателей-котиков.
Мы рады, что вдохновляем людей на творчество даже в такие трудные времена. Живите, творите, говорите о своих героях – пусть увидит весь мир!
– написали в ГСЧС.
ГСЧС – котики, работа Алисы Ужасной / Фото из фейсбука ГСЧС