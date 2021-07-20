30-летний мужчина бросился в реку и спас людей. Между тем те уже попали в водоворот и почти ушли под воду.

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Мужчина спас трех человек, которые попали в реке в водоворот

Сначала людей, которые могли утонуть, заметила женщина по имени Любовь Кистей. Она бросилась на помощь, но когда приблизилась, то поняла, что сама не справится.

Любовь начала кричать, чтобы привлечь внимание – на пляже было много отдыхающих. Но в воду бросился только один человек – Андрей Данелейко.

  • Впоследствии он рассказал, что не имел времени на размышления, потому что люди в воде были в критической ситуации: "Они друг друга тянули, хаос. Начал их выталкивать".

А дальше люди на берегу образовали живую цепь и так помогли вытащить пострадавших. Двух женщин вытащили едва в сознании, а маленькую девочку – в себе, но почти синюю.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям наградила героя

19 июля работники ГСЧС встретились с Андреем Данелейком, и вручили ему почетную грамоту и памятный подарок. О подвиге мужчины там узнали из рассказа в фейсбуке очевидицы спасения людей.

Также спасатели рассказали, что река Стрый, где все и происходило, только кажется мелкой. На самом деле она достигает вглубь 3 метров, имеет течения и водовороты. В 2021 во Львовской области утонули уже 28 взрослых и 4 детей.