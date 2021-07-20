30-летний мужчина бросился в реку и спас людей. Между тем те уже попали в водоворот и почти ушли под воду.

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Мужчина спас трех человек, которые попали в реке в водоворот

Сначала людей, которые могли утонуть, заметила женщина по имени Любовь Кистей. Она бросилась на помощь, но когда приблизилась, то поняла, что сама не справится.

Две женщины и ребенок уже на полметра ушли под воду, ведь в реке попали в водоворот.

Любовь начала кричать, чтобы привлечь внимание – на пляже было много отдыхающих. Но в воду бросился только один человек – Андрей Данелейко.

Впоследствии он рассказал, что не имел времени на размышления, потому что люди в воде были в критической ситуации: "Они друг друга тянули, хаос. Начал их выталкивать".

А дальше люди на берегу образовали живую цепь и так помогли вытащить пострадавших. Двух женщин вытащили едва в сознании, а маленькую девочку – в себе, но почти синюю.

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19 июля работники ГСЧС встретились с Андреем Данелейком, и вручили ему почетную грамоту и памятный подарок. О подвиге мужчины там узнали из рассказа в фейсбуке очевидицы спасения людей.

Также спасатели рассказали, что река Стрый, где все и происходило, только кажется мелкой. На самом деле она достигает вглубь 3 метров, имеет течения и водовороты. В 2021 во Львовской области утонули уже 28 взрослых и 4 детей.