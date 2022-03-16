В ГСЧС в очередной раз призвали людей не жечь траву, потому что некому на вызовы выезжать

Спасатели уже в который раз просят людей не курить сухостой. Все пожарные привлечены к ликвидации возгораний, которые возникают из-за обстрелов россиян.

ГСЧС в полном смысле находятся на передовой, поэтому не могут выезжать на вызовы, связанные с поджогами сухой растительности, стихийных свалок мусора или заброшенных домов.

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Спасатели призывают не допускать подобных возгораний и следить за ситуацией в своем населенном пункте.

Украина, как никогда раньше, нуждается в вашем общественном сознании и ответственности!

– подчеркнули в ГСЧС.

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