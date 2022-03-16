В ГСЧС в очередной раз призвали людей не жечь траву, потому что некому на вызовы выезжать
16 марта 2022 , 11:35Читати новину українською
Источник:ГСЧС
Спасатели уже в который раз просят людей не курить сухостой. Все пожарные привлечены к ликвидации возгораний, которые возникают из-за обстрелов россиян.
ГСЧС в полном смысле находятся на передовой, поэтому не могут выезжать на вызовы, связанные с поджогами сухой растительности, стихийных свалок мусора или заброшенных домов.
Читайте также ГСЧС разворачивает систему поиска локации людей, которые звонят на номера экстренных служб
Спасатели призывают не допускать подобных возгораний и следить за ситуацией в своем населенном пункте.
Украина, как никогда раньше, нуждается в вашем общественном сознании и ответственности!
– подчеркнули в ГСЧС.