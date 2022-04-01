В ГСЧС показали и объяснили опасность мин: на что следует обратить внимание

После отступления русские оккупанты оставляют множество "подарков" как нашим военным, так и гражданским. Возвращаясь на территории, где шли боевые действия, необходимо помнить об опасности из-за мин.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призвала гражданских быть осторожными из-за минометных мин. Там отметили, что они часто встречаются в районах проведения боевых действий и очень опасны.

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Как выглядят мины

В ГСЧС предостерегли не приближаться к таким находкам и сообщать о них по номеру 101. Кроме того, призывали обязательно объяснить это детям.

Не приближайтесь к ним, не двигайте, не берите в руки, не бейте по ним, не нагревайте,

– говорится в сообщении.

Спасатели опубликовали снимки мин, которые могут встречаться на территориях, где велись или до сих пор продолжаются боевые действия.

Минометные мины, которые могут быть в зоне боевых действий: фото ГСЧС

Что делать, когда увидели подозрительный предмет

Ни в коем случае не трогайте его.

Немедленно сообщите об обнаружении подразделениям ГСЧС (101) или Полиции (102).

Предупредите прохожих о возможной опасности.

Отойдите подальше от подозрительного предмета.

Не используйте мобильный телефон вблизи подозрительного предмета.

Дождитесь приезда специалистов и укажите местонахождение подозрительного предмета.

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