В ГСЧС показали и объяснили опасность мин: на что следует обратить внимание
Источник:пресс-служба ГСЧС
После отступления русские оккупанты оставляют множество "подарков" как нашим военным, так и гражданским. Возвращаясь на территории, где шли боевые действия, необходимо помнить об опасности из-за мин.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призвала гражданских быть осторожными из-за минометных мин. Там отметили, что они часто встречаются в районах проведения боевых действий и очень опасны.
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Как выглядят мины
В ГСЧС предостерегли не приближаться к таким находкам и сообщать о них по номеру 101. Кроме того, призывали обязательно объяснить это детям.
Не приближайтесь к ним, не двигайте, не берите в руки, не бейте по ним, не нагревайте,
– говорится в сообщении.
Спасатели опубликовали снимки мин, которые могут встречаться на территориях, где велись или до сих пор продолжаются боевые действия.
Минометные мины, которые могут быть в зоне боевых действий: фото ГСЧС
Что делать, когда увидели подозрительный предмет
- Ни в коем случае не трогайте его.
- Немедленно сообщите об обнаружении подразделениям ГСЧС (101) или Полиции (102).
- Предупредите прохожих о возможной опасности.
- Отойдите подальше от подозрительного предмета.
- Не используйте мобильный телефон вблизи подозрительного предмета.
- Дождитесь приезда специалистов и укажите местонахождение подозрительного предмета.
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