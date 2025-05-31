Украинские спасатели начали координированные действия с польскими коллегами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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ГСЧС Украины спасали поляка

Информацию оперативно передали в ГСЧС во Львовской области. Спасатели уточнили координаты, состояние пострадавшего и уровень заряда телефона, после чего начали координацию с польскими коллегами, с которыми уже имеют налаженное сотрудничество.

В Киеве представители ГСЧС с международным отделом организовали официальный канал связи с Польшей, чтобы оперативно передать данные и координировать действия. Важную роль в спасении сыграл и директор горных проводников "Ровинь", который уточнил местонахождение травмированного мужчины.

Польская горная спасательная служба GOPR, получив информацию из Украины, быстро отправилась на поиски. Они обнаружили пострадавшего в тяжелом состоянии, оказали первую помощь и спустили к подножию горы, где его уже ждали медики.

"Эта история – о совместной ответственности, о силе единства в чрезвычайных ситуациях. О том, как важно слышать друг друга, даже когда между нами – государственные границы. И, самое главное, – о том, что человеческая жизнь всегда должна быть на первом месте", – отметили в ГСЧС.