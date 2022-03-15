Алексей Данченко работал помощником начальника смены Оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Киевской области. Попал в плен в Гостомеле во время эвакуации мирных жителей.

К слову Украина требует, чтобы Россия уволила захваченного работника ГСЧС Алексея Данченко

Помогите освободить из плена работника ГСЧС, друга, коллегу – Алексея Данченко,

– призвали спасатели Киевщины.

Куда звонить

Если вам известна, какая-либо информация, просим звонить в Службу спасения по телефонам:

101;

112;

(044) 425-43-01.

ГСЧС призывает освободить своего коллегу Алексея Данченко: смотрите видео