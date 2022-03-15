Алексей Данченко работал помощником начальника смены Оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Киевской области. Попал в плен в Гостомеле во время эвакуации мирных жителей.
К слову Украина требует, чтобы Россия уволила захваченного работника ГСЧС Алексея Данченко
Помогите освободить из плена работника ГСЧС, друга, коллегу – Алексея Данченко,
– призвали спасатели Киевщины.
Куда звонить
Если вам известна, какая-либо информация, просим звонить в Службу спасения по телефонам:
- 101;
- 112;
- (044) 425-43-01.
ГСЧС призывает освободить своего коллегу Алексея Данченко: смотрите видео