Олексій Данченко працював помічником начальника зміни Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Київській області. Потрапив у полон у місті Гостомель під час евакуації мирних жителів.
До слова Україна вимагає, щоб Росія звільнила захопленого працівника ДСНС Олексія Данченка
Допоможіть звільнити з полону працівника ДСНС, друга, колегу – Олексія Данченка,
– закликали рятувальники Київщини.
Куди телефонувати
Якщо вам відома, хоч якась інформація, просимо телефонувати до Служби порятунку за телефонами:
- 101;
- 112;
- (044) 425-43-01.
ДСНС закликає звільнити з полону свого колегу Олексія Данченка: дивіться відео