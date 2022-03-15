Олексій Данченко працював помічником начальника зміни Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Київській області. Потрапив у полон у місті Гостомель під час евакуації мирних жителів.

До слова Україна вимагає, щоб Росія звільнила захопленого працівника ДСНС Олексія Данченка

Допоможіть звільнити з полону працівника ДСНС, друга, колегу – Олексія Данченка,

– закликали рятувальники Київщини.

Куди телефонувати

Якщо вам відома, хоч якась інформація, просимо телефонувати до Служби порятунку за телефонами:

101;

112;

(044) 425-43-01.

ДСНС закликає звільнити з полону свого колегу Олексія Данченка: дивіться відео