В ГСЧС рассказали о потерях и разрушениях за сутки

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о последствиях вражеских обстрелов. Также за последние дни подразделения ГСЧС постоянно привлекаются к их ликвидации.

В ГСЧС сообщают, что противник бьет из всего имеющегося вооружения по жилым домам, детским садам, больницам, другим объектам инфраструктуры. В результате, к сожалению, погибает гражданское население.

Во время боевых действий в Харькове снаряд попал в 9-этажку, в результате чего погибла женщина.

В Сумах после вражеского обстрела погиб мужчина, а также была ранена женщина.

В пгт. Бородянка Бучанского района Киевской области в результате попадания снаряда в жилой дом погибли 3 человека.

В Киеве во время обстрела "высотки" и ангара пострадали 6 человек, а 2 погибли. За минувшие сутки в Киеве погибли 6 гражданских.

"Этот трагический список к сожалению пополняется. Поэтому мы обращаемся ко всем с просьбой не подвергать себя опасности. Находиться по возможности в укрытиях. Слушать предупредительные сигналі и рекомендации местных органов власти", – предостерегают в ГСЧС.

"Верим в победу! Верим в Украину! Помогаем нашим Вооруженным силам! И стоп российской агрессии!", – добавили в государственной службе.

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