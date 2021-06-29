Об этом рассказал лидер движения "За Свободу" Юрась Губаревич. По его словам, гарантий того, что Кремль в дальнейшем будет помогать Беларуси финансово – нет.

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"Для Лукашенко дружба и сотрудничество с другими странами всегда базировалось на одном простом принципе – "Сколько дадите денег". От Евросоюза режим Лукашенко не получал почти никаких денег в рамках программы "Восточного партнерства", – сказал Губаревич.

Что может ждать Беларусь после выхода из программы

Белорусская дипломатия не научилась использовать соответствующую программу как канал коммуникации и донесения позиции, добавил лидер движения "За Свободу". Он отметил, что приостановка членства в "Восточном партнерстве" вряд ли приведет к серьезным изменениям – программы сотрудничества де-факто были заморожены.

Не факт, что Россия даст какие-то деньги. Конечно, прямая зависимость только от России ставит режим Лукашенко в безвыходное положение,

– считает Юрась Губаревич.

Изменения, по его словам, могут произойти только после того, как внутри Беларуси начнутся реформы, на что намекает и официальный Кремль.

"Предложение провести конституционную реформу как выход из кризиса, который сложился после президентских выборов, прозвучало еще осенью 2020 года на встрече Лукашенко и Владимира Путина. Однако видно, что Лукашенко не спешит исполнять обязанности перед теми, кто ему еще продолжает давать деньги", – пояснил Губаревич.

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