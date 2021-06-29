Про це розповів лідер руху "За Свободу" Юрась Губаревич. За його словами, гарантій того, що Кремль надалі допомагатиме Білорусі фінансово – нема.

До теми У відповідь на санкції: Білорусь виходить з програми Євросоюзу "Східне партнерство"

"Для Лукашенка дружба та співробітництво з іншими країнами завжди базувалось на одному простому принципі – "Скільки дасте грошей". Від Євросоюзу режим Лукашенка не отримував майже ніяких грошей у межах програми "Східного партнерства", – сказав Губаревич.

Що може чекати на Білорусь після виходу з програми

Білоруська дипломатія не навчилась використовувати відповідну програму як канал комунікації та донесення позиції, додав лідер руху "За Свободу". Він зауважив, що призупинення членства у "Східному партнерстві" навряд чи призведе до серйозних змін – програми співробітництва де-факто були заморожені.

Не факт, що Росія дасть якісь гроші. Звісно, пряма залежність лише від Росії ставить режим Лукашенка у безвихідне становище,

– вважає Юрась Губаревич.

Зміни, за його словами, можуть відбутись лише після того, як всередині Білорусі почнуться реформи, на що натякає й офіційний Кремль.

"Пропозиція провести конституційну реформу як вихід з кризи, що склалася після президентських виборів, прозвучала ще восени 2020 року на зустрічі Лукашенка та Володимира Путіна. Однак видно, що Лукашенко не поспішає виконувати обов'язки перед тими, хто йому ще продовжує давати гроші", – пояснив Губаревич.

Юрась Губаревич про заяву Білорусі щодо "Східного партнерства": дивіться відео

Вихід Білорусі зі "Східного партнерства": коротко