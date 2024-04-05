Россияне утверждают, что нападение совершил мужчина, по фамилии Биданов. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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На губернатора Мурманской области напали с ножом

Мурманские СМИ сообщили о нападении на губернатора региона. По предварительной информации, неизвестный ударил Андрея Чибиса ножом в живот после встречи с жителями населенного пункта Апатиты в доме культуры "Строитель".

По данным пропагандистов, Чибис госпитализирован в Апатитско-Кировскую больницу. Россиянин находился в операционной, где им занимались врачи.

На губернатора Мурманской области напали 4 апреля
На губернатора Мурманской области Чибиса напали с ножом / Фото из российских телеграм-каналов

Россияне также отмечают, что после нападения губернатор Чибис сам дошел до машины, ведь он был в сознании. Чиновника доставили в больницу с ножевым ранением, сейчас его оперируют.

Главный врач Апатитско-Кировской центральной медицинской больницы сообщил, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис находится в тяжелом состоянии. По словам медика, аорта не была задета, жизни чиновника сейчас ничего не угрожает.

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Российские пропагандисты также отметили, что в конце концов нападавший был задержан. По данным росСМИ, мужчину ранили в ногу.

Далее стало известно, что 42-летнего нападающего зовут – Александр Биданов. По информации пропагандистов, как утверждал мужчина, ударить ножом чиновника ему "сказал голос в голове".

Российские правоохранители отметили, что никаких требований во время нападения Биданов не высказывал, мотивы преступника пока неизвестны.

Александр Биданов напал на губернатора Мурманской области
Нападавшего на губернатора Мурманской области звали Александр Биданов / Фото из российских телеграм-каналов

В то же время некоторые российские СМИ, пишут, что Биданов, который нырнул ножом губернатора Чибиса, якобы принимает серьезные препараты из-за сильной боли в спине. Как утверждают пропагандисты, несколько препаратов мужчина принял перед выходом из дома в этот день вечером.

Ранее, по словам родственников, Биданов не имел признаков психических расстройств, голосов он не слышал, на учете не состоял. Что произошло с нападением, родственники не понимают.

Стоит отметить, что и в этом нападении россияне поспешили найти "украинский след". Так, депутат Государственной думы Федерального собрания России Леонид Слуцкий в пропагандистском духе отметил, что, мол, "подобными методами действуют украинские неонацисты", не подкрепляя свои слова никакими доказательствами.