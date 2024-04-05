Россияне утверждают, что нападение совершил мужчина, по фамилии Биданов. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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На губернатора Мурманской области напали с ножом
Мурманские СМИ сообщили о нападении на губернатора региона. По предварительной информации, неизвестный ударил Андрея Чибиса ножом в живот после встречи с жителями населенного пункта Апатиты в доме культуры "Строитель".
По данным пропагандистов, Чибис госпитализирован в Апатитско-Кировскую больницу. Россиянин находился в операционной, где им занимались врачи.
На губернатора Мурманской области Чибиса напали с ножом / Фото из российских телеграм-каналов
Россияне также отмечают, что после нападения губернатор Чибис сам дошел до машины, ведь он был в сознании. Чиновника доставили в больницу с ножевым ранением, сейчас его оперируют.
Главный врач Апатитско-Кировской центральной медицинской больницы сообщил, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис находится в тяжелом состоянии. По словам медика, аорта не была задета, жизни чиновника сейчас ничего не угрожает.
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Российские пропагандисты также отметили, что в конце концов нападавший был задержан. По данным росСМИ, мужчину ранили в ногу.
Далее стало известно, что 42-летнего нападающего зовут – Александр Биданов. По информации пропагандистов, как утверждал мужчина, ударить ножом чиновника ему "сказал голос в голове".
Российские правоохранители отметили, что никаких требований во время нападения Биданов не высказывал, мотивы преступника пока неизвестны.
Нападавшего на губернатора Мурманской области звали Александр Биданов / Фото из российских телеграм-каналов
В то же время некоторые российские СМИ, пишут, что Биданов, который нырнул ножом губернатора Чибиса, якобы принимает серьезные препараты из-за сильной боли в спине. Как утверждают пропагандисты, несколько препаратов мужчина принял перед выходом из дома в этот день вечером.
Ранее, по словам родственников, Биданов не имел признаков психических расстройств, голосов он не слышал, на учете не состоял. Что произошло с нападением, родственники не понимают.
Стоит отметить, что и в этом нападении россияне поспешили найти "украинский след". Так, депутат Государственной думы Федерального собрания России Леонид Слуцкий в пропагандистском духе отметил, что, мол, "подобными методами действуют украинские неонацисты", не подкрепляя свои слова никакими доказательствами.