Росіяни стверджують, що напад здійснив чоловік, на прізвище Биданов. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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На губернатора Мурманської області напали з ножем

Мурманські ЗМІ повідомили про напад на губернатора регіону. За попередньою інформацією, невідомий вдарив Андрія Чібіса ножем у живіт після зустрічі з жителями населеного пункту Апатити в домі культури "Будівельник".

За даними пропагандистів, Чібіса госпіталізовано до Апатитсько-Кіровської лікарні. Росіянин перебував в операційній, де ним опікувалися лікарі.

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На губернатора Мурманської області Чібіса напали з ножем / Фото з російських телеграм-каналів

Росіяни також наголошують, що після нападу губернатор Чібіс сам дійшов до машини, адже він був у свідомості. Чиновника доправили до лікарні з ножовим пораненням, зараз його оперують.

Головний лікар Апатитсько-Кіровської центральної медичної лікарні повідомив, що губернатор Мурманської області Андрій Чібіс перебуває у важкому стані. За словами медика, аорта не була зачеплена, життю чиновника зараз нічого не загрожує.

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Російські пропагандисти також зазначили, що зрештою нападника було затримано. За даними росЗМІ, чоловіка поранили в ногу.

Далі стало відомо, що 42-річного нападника звуть – Алєксандр Биданов. За інформацією пропагандистів, як стверджував чоловік, ударити ножем чиновника йому "сказав голос у голові".

Російські правоохоронці зазначили, що жодних вимог під час нападу Биданов не висловлював, мотиви злочинця поки невідомі.

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Нападника на губернатора Мурманської області звали Алєксандр Биданов / Фото з російських телеграм-каналів

Водночас деякі російські ЗМІ, пишуть, що Биданов, який пірнув ножем губернатора Чібіса, нібито приймає серйозні препарати через сильний біль у спині. Як стверджують пропагандисти, декілька препаратів чоловік вжив перед виходом з дому цього дня ввечері.

Раніше, за словами родичів, Биданов не мав ознак психічних розладів, голосів він не чув, на обліках не перебував. Що сталося з нападом, родичі не розуміють.

Варто зазначити, що і в цьому нападі росіяни поспішили знайти "український слід". Так, депутат Державної думи Федеральних зборів Росії Леонід Слуцький в пропагандистському дусі зазначив, що, мовляв, "подібними методами діють українські неонацисти", не підкріплюючи свої слова жодними доказами.