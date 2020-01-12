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      Губительные пожары в Австралии: харьковская мастерица шьет вещи для пострадавших животных

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      Харьковская мастерица Юлия Иваненко откликнулась на призыв австралийских зоозащитников. Она присоединилась к пошиву сумок для раненых животных. Первая посылка уже отправилась в Австралию. В ней почти сотня вещей для коал, кенгуру и опоссумов, пострадавших от неконтролируемых пожаров на материке.

      Как можно помочь животным в Австралии

      Через месяц 3 килограмма вещей прибудут в Австралию. Посылка из Украины одолеет почти 13 тысяч километров.

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      Юля собственноручно делает мешочки и одеяла для раненых животных. Она убеждена, что страшные пожары в Австралии касаются каждого на планете. Женщина присоединилась к армии мастериц со всего мира.

      Это те изделия, которые я могу сделать. Это не проблема. У меня есть запасы какие-то материалов, время нашлось. В группе выложены все выкройки. Они просят всех мастеров придерживаться размеров, которые нужны им,
      – сказала Юлия Иваненко.

      Украинские ветеринары отмечают, эти вещи потребуются еще очень долго. Потому процесс выздоровления после ожогов сложный и длительный. Так животных согревают. К тому же, мягкие мешочки станут "мамами" для осиротевших детенышей сумчатых. Ветеринар Александр Майковский рассказал, что это уменьшает уровень стресса у животных.


      Процесс выздоровления после ожогов сложный и длительный

      Помочь могут даже те, кто не умеет шить. В сети есть мастер-классы о том, как сшить реабилитационный мешок для коалы или опоссума. Нужны также перчатки, простыни-обертки, вязаные кровати для летучих мышей и переноски.

      Очень много маленьких кенгуру остались без мамы, а они привыкли находиться в этой среде, то есть жить в сумочке. И люди шьют такие сумочки,
      – добавила мастерица.

      Харьковская мастерица шьет вещи для пострадавших животных – смотрите фото:

      Что известно о лесных пожарах в Австралии

      • Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Некоторые из них до сих пор не подконтрольны огнеборцам. По предварительной информации, выгорело более 8 миллионов гектаров. Жертвами огня стали по меньшей мере 25 человек.
      • Австралийское отделение Всемирного фонда дикой природы допускает, что в огне могли погибнуть приблизительно 1,25 миллиарда животных, а некоторые виды могли "переступить грань вымирания". Дым от пожаров преодолел более 10 тысяч километров и достиг даже берегов Южной Америки. В частности, метеослужба Чили зафиксировала его над Чили и Аргентиной.
      • Сухая и жаркая погода в Австралии будет царить и дальше. Местные власти анонсировали новую волну пожаров и объявили эвакуацию на юго-востоке страны.


      Фото пострадавших от огня животных:

       

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      Автор: Анна Черненко
      Теги: Австралия Новости Украины Волонтеры Мир животных Пожары в Австралии Пожар
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