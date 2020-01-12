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      Нищівні пожежі в Австралії: харківська майстриня шиє речі для постраждалих тварин

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      Харківська майстриня Юлія Іваненко відгукнулася на заклик австралійських зоозахисників. Вона долучилася до пошиття торбинок для поранених тварин. Перша посилка вже вирушила до Австралії. У ній майже сотня речей для коал, кенгуру та опосумів, які постраждали від неконтрольованих пожеж на материку.

      Як можна допомогти тваринам в Австралії

      За місяць 3 кілограми речей дістануться Австралії. Посилка з України здолає майже 13 тисяч кілометрів.

      Цікаво! В Австралії тварини втікають від лісових пожеж і живуть поруч з людьми: зворушливі відео

      Юля власноруч робить мішечки та ковдри для поранених тварин. Вона переконана, що страшні пожежі в Австралії стосуються кожного на планеті. Жінка долучилася до армії майстринь з усього світу. 

      Це ті вироби, які я можу зробити. Це не проблема. У мене є запаси якісь матеріалів, час знайшовся. У групі викладені всі викрійки. Вони просять усіх майстрів дотримуватися розмірів, які потрібні їм,
      – сказала Юлія Іваненко.

      Українські ветеринари наголошують, ці речі будуть потрібні ще дуже довго. Бо процес одужання після опіків складний і тривалий. Так тварин зігрівають. До того ж, м'які мішечки стануть "мамами" для осиротілих дитинчат сумчастих. Ветеринар Олександр Майковський розповів, що це зменшує рівень стресу у тварин.


      Процес одужання після опіків складний і тривалий

      Допомогти можуть навіть ті, хто не вміє шити. У мережі є майстер-класи про те, як пошити реабілітаційний мішок для коали чи опосума. Потрібні також рукавички, простирадла-обгортки, в'язані ліжка для кажанів і переноски.

      Дуже багато маленьких кенгуру залишилися без мами, а вони звикли перебувати у цьому середовищі, тобто жити у сумочці. І люди шиють такі сумочки,
      – додала майстриня.

      Харківська майстриня шиє речі для постраждалих тварин – дивіться фото:

      Що відомо про лісові пожежі в Австралії

      • Лісові пожежі вирують в Австралії з вересня. Деякі з них і досі не підконтрольні вогнеборцям. За попередньою інформацією, вигоріло понад 8 мільйонів гектарів. Жертвами вогні стали щонайменше 25 осіб.
      • Австралійське відділення Всесвітнього фонду дикої природи допускає, що у вогні могли загинути приблизно 1,25 мільярда тварин, а деякі види могли "переступити межу вимирання". Дим від пожеж подолав понад 10 тисяч кілометрів і сягнув навіть берегів Південної Америки. Зокрема, метеослужба Чилі зафіксувала його над Чилі та Аргентиною.
      • Суха і спекотна погода в Австралії пануватиме й надалі. Місцева влада анонсувала нову хвилю пожеж і оголосила евакуацію на південному сході країни.​

      Фото постраждалих від вогню тварин:

       

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      Автор: Анна Черненко
      Теги: Австралія Новини України Пожежа Пожежі в Австралії Світ тварин Волонтери
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