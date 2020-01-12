Нищівні пожежі в Австралії: харківська майстриня шиє речі для постраждалих тварин

Харківська майстриня Юлія Іваненко відгукнулася на заклик австралійських зоозахисників. Вона долучилася до пошиття торбинок для поранених тварин. Перша посилка вже вирушила до Австралії. У ній майже сотня речей для коал, кенгуру та опосумів, які постраждали від неконтрольованих пожеж на материку.

Як можна допомогти тваринам в Австралії

За місяць 3 кілограми речей дістануться Австралії. Посилка з України здолає майже 13 тисяч кілометрів.

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Юля власноруч робить мішечки та ковдри для поранених тварин. Вона переконана, що страшні пожежі в Австралії стосуються кожного на планеті. Жінка долучилася до армії майстринь з усього світу.

Це ті вироби, які я можу зробити. Це не проблема. У мене є запаси якісь матеріалів, час знайшовся. У групі викладені всі викрійки. Вони просять усіх майстрів дотримуватися розмірів, які потрібні їм,

– сказала Юлія Іваненко.

Українські ветеринари наголошують, ці речі будуть потрібні ще дуже довго. Бо процес одужання після опіків складний і тривалий. Так тварин зігрівають. До того ж, м'які мішечки стануть "мамами" для осиротілих дитинчат сумчастих. Ветеринар Олександр Майковський розповів, що це зменшує рівень стресу у тварин.



Процес одужання після опіків складний і тривалий

Допомогти можуть навіть ті, хто не вміє шити. У мережі є майстер-класи про те, як пошити реабілітаційний мішок для коали чи опосума. Потрібні також рукавички, простирадла-обгортки, в'язані ліжка для кажанів і переноски.

Дуже багато маленьких кенгуру залишилися без мами, а вони звикли перебувати у цьому середовищі, тобто жити у сумочці. І люди шиють такі сумочки,

– додала майстриня.

Харківська майстриня шиє речі для постраждалих тварин – дивіться фото:

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