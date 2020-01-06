Гуцульскую керамику признали в ЮНЕСКО: чем она уникальна

Накануне Нового года уникальность гуцульской керамики узнал весь мир. Ее признали в ЮНЕСКО и внесли в список мирового нематериального наследия.

В городе Косове на Прикарпатье в 18 веке зародилась известная гуцульская керамика. Во многих окрестных селах гончарство стало основным ремеслом.

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Техника изготовления гуцульской керамики уникальна. Называется она "рытье" или "гравировка". После первого обжига в гончарной печи на изделие наносят роспись красками. Далее изделие покрывают прозрачной глазурью и обжигают вторично. Так серая глина превращается в настоящее произведение искусства.



Окрестности Косова богаты глиной

А узнаваемой косовскую керамику делают мотивы: сюжеты из жизни гуцулов – выпас овец, служба в армии, свадьба, игра на цимбалах и трембите. И, конечно, только ей присущие цвета.



Мастерская гуцульской керамики

В декабре 2019 года косовскую керамику внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО. И удалось это реализовать благодаря стараниям местной жительницы и заслуженного деятеля искусств Марии Гринюк.

Именно она обратилась с прошением в организацию от Украины. В столицу Колумбии Боготу женщина уехала из Косова с целой делегацией. И не зря. И на заседании 14 сессии Межправительственного комитета эксперты согласились – керамика достойна мирового признания.



Мария Гринюк в ЮНЕСКО

Если бы я не была практикующим мастером, если бы я не делала это ремесло и не знала цену этого тяжелого труда, то возможно, я бы конечно не писала это досье. Мы знали, что у нас будет положительное решение,

– рассказала заслуженный деятель искусств Украины Мария Гринюк.

Косовская керамика – не единственная в этом списке представляет Украину. Немного раньше мир признал уникальность петриковской росписи и казацких песен.

Смотрите видео 24 канала о косовской керамике: