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      Гуцульську кераміку визнали в ЮНЕСКО: чим вона унікальна

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      Напередодні Нового року про унікальність гуцульської кераміки дізнався весь світ. Її визнали у ЮНЕСКО і внесли у ерелік світової нематеріальної спадщини.

      У місті Косові на Прикарпатті у 18 столітті зародилась знана гуцульська кераміка. Околиці міста дуже на неї багаті. І у навколишніх селах гончарство стало основним ремеслом.

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      Техніка виготовлення гуцульської кераміки унікальна. Називається вона "ритування" або "гравіювання". Після першого випалювання в гончарній печі на виріб наносять розпис фарбами. Далі його покривають прозорою глазур'ю і випалюють удруге. Так сіра глина перетворюється у справжній витвір мистецтва.

      гуцульська кераміка юнескоОколиці Косова багаті на глину

      А впізнаваною косівську кераміку роблять мотиви: сюжети з життя гуцулів – випасання овець, служба у війську, весілля, гра на цимбалах та трембіті. Та, звісно, лише їй притаманні кольори.

      гуцульськакераміка юнескоМайстерня гуцульської кераміки

      В грудні 2019 року косівську кераміку внесли у список нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. І вдалось це реалізувати завдяки старанням місцевої жительки та заслуженого діяча мистецтв Марії Гринюк.

      Саме вона звернулася з поданням до організації від України. У столицю Колумбії Боготу жінка поїхала з Косова з цілою делегацією. І на засіданні 14 сесії Міжурядового комітету експерти погодилися – кераміка варта світового визнання.

      КОСІВСЬКА КЕРАМІКАМарія Гринюк в ЮНЕСКО

      Якби я не була практикуючим майстром, якби я не робила це ремесло та не знала ціну важкої праці, то можливо, я би, звичайно, не писала це досьє. Ми знали, що у нас буде позитивне рішення, 
      – розповіла заслужений діяч мистецтв України Марія Гринюк.

      Косівка кераміка не єдина в цьому переліку представляє Україну. Трохи раніше світ визнав унікальність Петриківського розпису та козацькі пісні.

      Дивіться відео 24 каналу про косівську кераміку:

       

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      Автор: Ірина Кунинець
      Теги: Новини України Новини культури ЮНЕСКО Новини Івано-Франківська
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