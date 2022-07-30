Об этом для 24 канала рассказал российский оппозиционер Геннадий Гудков. Он отметил, что россия хочет объявить о своей победе на неприемлемых условиях.

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"Путин пытается на этом максимуме захваченных территорий объявить победу, принудить Украину к мирным переговорам. Пропаганда объявит, что именно россия доказала всему миру, что с ней можно говорить только на языке уступок", – сказал Гудков.

Лавров проводил разведку

По словам российского оппозиционера, владимир путин хочет доказать, что ему безразлично на санкции и новое западное оружие. Планом президента кафиров является заставить всех сесть за стол переговоров и договариваться. Из-за этого Сергей Лавров и звонил Блинкену.

"План очень прост и совсем неприемлем. Лавров – это всего-навсего отражение дипломатических попыток найти какую-нибудь зацепку, чтобы попытаться поговорить с Блинкеном и узнать, что об этом думают американцы", – сказал Гудков.

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Он считает, что оккупанты проверяют, готов ли мир принять их условия и уже не нужно ли бить по торговому центру, госпиталю, больнице или жилым домам.

Лавров проводил разведку и надеялся, что вдруг у него получится. Думаю, что Путин находится в состоянии истерики, поскольку ситуация идет совсем не по плану. Мы понимаем, что Херсон сегодня-завтра отвоюют. Поэтому в кремле сейчас внутри паника, которая пока не вышла в массы,

– отметил Гудков.

Он добавил – в кремле считают, что терпение украинского народа не бесконечно и должна наступить усталость от войны. россия специально информационно запугивает украинцев.

Что известно о разговоре Блинкена и лаврова

Министр иностранных дел страны-террориста впервые с начала полномасштабной войны поговорил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Они пообщались об обмене подозреваемого в шпионаже Пола Уилана и баскетболистки Бритни Гринер.

Блинкен подчеркнул, что ожидает реализации договоренности по экспорту украинского зерна Черным морем. Он предупредил лаврова о последствиях аннексии украинских территорий.

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