Про це для 24 каналу розповів російський опозиціонер Геннадій Гудков. Він зазначив, що росія хоче оголосити про свою перемогу на неприйнятних умовах.
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"путін намагається на цьому максимумі захоплених територій оголосити перемогу, змусити України до мирних перемовин. Пропаганда оголосить, що саме росія довела всьому світу, що з нею можна говорити лише мовою поступок", – сказав Гудков.
Лавров проводив розвідку
За словами російського опозиціонера, володимир путін хоче довести, що йому байдуже на санкції і нову західну зброю. Планом президента окупантів є змусити всіх сісти за стіл перемовин і домовлятися. Через це сергій лавров і дзвонив Блінкену.
"План дуже простий і зовсім неприйнятний. Лавров – це всього-на-всього віддзеркалення дипломатичних спроб знайти якусь зачіпку, щоб спробувати поговорити з Блінкеном і дізнатися, що про це думають американці", – сказав Гудков.
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Він вважає, що окупанти перевіряють, чи світ готовий прийняти їхні умови й чи вже не треба бити по торговому центру, госпіталю, лікарні чи житловим будинкам.
Лавров проводив розвідку й сподівався, що раптом у нього вийде. Думаю, що Путін перебуває у стані істерики, оскільки ситуація йде зовсім не за планом. Ми розуміємо, що Херсон сьогодні-завтра відвоюють. Тому в кремлі зараз всередині паніка, яка поки не вийшла в маси,
– зазначив Гудков.
Він додав – у кремлі вважають, що терпіння українського народу не нескінченне й має настати втома від війни. росія спеціально інформаційно залякує українців.
Що відомо про розмову Блінкена та лаврова
Міністр закордонних справ країни-терористки вперше з початку повномасштабної війни поговорив телефоном з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Вони поспілкувалися про обмін Пола Уілана, якого підозрюють у шпіонажі, та баскетболістку Брітні Ґрінер.
Блінкен наголосив, що чекає на реалізацію домовленості щодо експорту українського зерна Чорним морем. Він попередив лаврова про наслідки за анексію українських територій.
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