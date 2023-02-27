Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он считает, что чем дольше идет война, тем больше времени у российского диктатора Владимира Путина на адаптацию экономики и перестройку военно-промышленного комплекса.
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Западу нельзя "тормозить"
Как подчеркнул Гудков, к Украине вообще нет никаких претензий. Военные отважно уничтожают оккупантов и воюют за весь мир против России. Но вот к Западу есть вопросы. России нельзя уделять много времени даже несмотря на санкции и международную изоляцию.
Затягивание войны идет Путину на руку. Некоторые товары уже появляются. Да, они могут быть несколько дороже. Появляются легальные-нелегальные каналы и способы обходить некоторые ограничения,
– отметил Гудков.
По его словам, Россия будет в глубочайшей яме. Но Путин будет все равно падать вниз и угрожать всем ядерным оружием. Украине нужно больше помогать.
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Россия не готова к длительной войне – заявление Буданова
- Существует одно из распространенных утверждений, что Россия способна выдержать длительную войну и готова аж десятилетиями сражаться против Украины. С этим согласны не все.
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов категоричен в этом вопросе. Он подчеркнул, что Россия не готова на длительные боевые действия.
- По его словам, в России любят показывать, что они готовы на "войну на десятилетие". Но их ресурсы достаточно ограничены и во времени, и в объемах. Оккупанты это осознают.