Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він вважає, що чим довше йде війна, тим більше часу в російського диктатора Владіміра Путіна на адаптацію економіки та перебудову військово-промислового комплексу.

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Заходу не можна "гальмувати"

Як наголосив Гудков, до України взагалі немає жодних претензій. Військові відважно знищують окупантів та воюють за весь світ проти Росії. Але от до Заходу є питання. Росії не можна давати багато часу навіть попри санкції та міжнародну ізоляцію.

Затягування війни йде Путіну на руку. Певні товари вже з'являються. Так, вони можуть бути дещо дорожчими. З'являються легальні-нелегальні канали постачання і способи обходити деякі обмеження,

– зазначив Гудков.

За його словами, Росія буде в глибокій ямі. Але Путін все одно падатиме вниз та погрожуватиме усім ядерною зброєю. Україні потрібно більше допомагати.

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