Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він вважає, що чим довше йде війна, тим більше часу в російського диктатора Владіміра Путіна на адаптацію економіки та перебудову військово-промислового комплексу.
До теми Польща обіцяє передати Україні ще танки і назвала терміни
Заходу не можна "гальмувати"
Як наголосив Гудков, до України взагалі немає жодних претензій. Військові відважно знищують окупантів та воюють за весь світ проти Росії. Але от до Заходу є питання. Росії не можна давати багато часу навіть попри санкції та міжнародну ізоляцію.
Затягування війни йде Путіну на руку. Певні товари вже з'являються. Так, вони можуть бути дещо дорожчими. З'являються легальні-нелегальні канали постачання і способи обходити деякі обмеження,
– зазначив Гудков.
За його словами, Росія буде в глибокій ямі. Але Путін все одно падатиме вниз та погрожуватиме усім ядерною зброєю. Україні потрібно більше допомагати.
Дивіться повне інтерв'ю з Геннадієм Гудковим на ютубі 24 Каналу: дивіться відео
Росія не готова до тривалої війни – заява Буданова
- Існує одне з поширених тверджень, що Росія здатна витримати тривалу війну та готова аж десятиліттями битися проти України. З цим погоджуються не всі.
- Голова української розвідки Кирило Буданов категоричний у цьому питанні. Він підкреслив, що Росія не готова на довготривалі бойові дії.
- За його словами, в Росії люблять показувати, що вони готові на "війну на десятиліття". Але їхні ресурси досить обмежені і в часі, і в обсягах. Окупанти це усвідомлюють.