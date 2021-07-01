Я увидел контраст, – Гудков сказал, чем Россия отличается от Украины

Жизнь рядовых граждан в Украине и России отличается из-за ряда факторов. Однако серьезные различия между государствами есть именно в политическом вопросе.

Российский оппозиционер Дмитрий Гудков в программе "Что это было" заявил, что у Украины и России есть кардинально разные взгляды на телевидении. В то же время украинское государство отличается политическими дебатами и нормальными выборами.

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Какие еще есть различия между государствами

По словам Гудкова, в России люди боятся сотрудников полиции. Зато в Украине ситуация противоположная, ведь она – свободное государство.

Я не был здесь 2 года. В апреле приехал и увидел контраст с Россией, где каждый день ты просыпаешься, читаешь новости – кого-то задержали, у кого-то обыски. Ты настолько устаешь и даже привыкаешь к этому, что когда меняешь атмосферу, то будто свежий воздух,

– подчеркнул Гудков.

Однако оппозиционер отметил, что это скорее всего свидетельствует именно о различии политической ситуации в обеих странах.

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