Силы обороны остановили наступление России возле Гуляйполя

В последние недели ситуация на Гуляйпольском направлении чрезвычайно обострилась. Россияне усилили наступательные действия, заставив защитников отойти из некоторых населенных пунктов на Запорожье. Впрочем, сейчас ситуацию на этом участке фронта удалось стабилизировать.

"У Гуляйполя 33 отдельный штурмовой полк Сухопутных войск и другие смежные штурмовые и механизированные подразделения сдержали наступление и вернули контроль над ситуацией на направлении. Фронт был стабилизирован", – говорится в сообщении Сил обороны Юга.