Сили оборони зупинили наступ Росії біля Гуляйполя
Останніми тижнями ситуація на Гуляйпільському напрямку надзвичайно загострилася. Росіяни посилили наступальні дії, змусивши захисників відійти з деяких населених пунктів на Запоріжжі. Втім, наразі ситуацію на цій ділянці фронту вдалося стабілізувати.
28 листопада стало відомо, що українські сили повернули контроль над ситуацію у районі Гуляйполя, передає 24 Канал із посиланням на Сили оборони Півдня.
Дивіться також Це суто політичне рішення: військовий сказав, чи воюють на Запоріжжі бійці з КНДР
Що відомо про бої в районі Гуляйполя?
Зазначається, що 33 окремий штурмовий полк Сухопутних військ та інші суміжні штурмові й механізовані підрозділи стримали наступ окупантів біля Гуляйполя.
"Фронт був стабілізований", – йдеться у повідомленні командування.
Як українські воїни розбили ворогів на Запоріжжі: дивіться відео