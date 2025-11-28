Сили оборони зупинили наступ Росії біля Гуляйполя

Укр Рус
28 листопада, 09:40
Анастасія Колеснікова

Останніми тижнями ситуація на Гуляйпільському напрямку надзвичайно загострилася. Росіяни посилили наступальні дії, змусивши захисників відійти з деяких населених пунктів на Запоріжжі. Втім, наразі ситуацію на цій ділянці фронту вдалося стабілізувати.

28 листопада стало відомо, що українські сили повернули контроль над ситуацію у районі Гуляйполя, передає 24 Канал із посиланням на Сили оборони Півдня.

Що відомо про бої в районі Гуляйполя?

Зазначається, що 33 окремий штурмовий полк Сухопутних військ та інші суміжні штурмові й механізовані підрозділи стримали наступ окупантів біля Гуляйполя. 

"Фронт був стабілізований", – йдеться у повідомленні командування. 

