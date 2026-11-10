Россия снижает активность на Востоке и активизирует наступление на Юге: обзор фронта от ISW

Российские войска активизировали штурмы на Купянском и Гуляйпольском направлениях. В то же время на Славянском направлении темпы наступления оккупантов снижаются.

Институт изучения войны проанализировал ситуацию на фронте. По данным аналитиков, Россия усилила атаки на Купянском и Гуляйпольском направлениях.

Какова ситуация на фронте?

Сумское направление

9 ноября оккупанты продолжали наступательные действия на севере Сумской области. В то же время украинские военные контратаковали на северо-восток от Сум.

Также украинские силы, вероятно, удерживают ограниченные позиции на западном (правом) берегу реки Сейм вблизи Тьоткино Курской области России. Об этом свидетельствует сообщение источника, освещающего деятельность российской группировки войск "Север".

По его данным, украинские военные удерживают определенные позиции на северо-западе от Тьоткино.

Купянское направление

Российские войска имеют отдельные позиции в нескольких районах Купянска, однако не могут их удержать и укрепить. По данным источника, освещающего деятельность российской группировки войск "Запад", этому мешают украинские дроны. Они нарушают российскую логистику и препятствуют перемещению личного состава.

Украинский военный источник также сообщает, что российские военные проникают в различные районы города, но не имеют там надежно закрепленных позиций.

Кроме того, в ходе операция "Велес" украинские военные зачистили более 15 километров подземного трубопровода, который вел в Купянск. Это лишило россиян возможности использовать его для переброски новых сил в северную часть города.

Лиманское направление

Российские войска 8 и 9 ноября продолжали наступать на северо-востоке и юго-востоке от Лимана, а также пытались продвигаться непосредственно к городу. Украинские силы в то же время контратаковали на северо-востоке от Лимана.

По данным украинских военных, россияне активизировались на этом участке фронта и пытаются стабилизировать ситуацию вдоль нынешней линии соприкосновения.

В то же время оккупанты прибегают к хаотичным и рискованным атакам. Пехотные группы пытаются пересекать открытую местность и реку Жеребец, протекающую на северо-востоке и юго-востоке от Лимана. Украинские военные характеризуют такие попытки как фактически самоубийственные.

В Институте изучения войны отмечают, что такая тактика нетипична для российской армии в начале осенне-зимнего периода. Это может свидетельствовать о том, что российское командование спешит добиться результатов на Лиманском направлении.

Славянское направление

Российские войска снижают темпы наступления на восточном фланге так называемого "фортификационного пояса" Украины.

9 ноября Генштаб ВСУ не сообщал о боевых действиях на Славянском направлении. Это продолжает тенденцию к снижению российской активности на этом участке, которая наблюдается с октября 2026 года.

В целом 9 ноября российская армия совершила лишь 140 атак по всей линии фронта. Это наименьшее количество атак за сутки как минимум с августа 2026 года.

В то же время украинские военные продолжают контратаки на восток от Славянска. В частности, бои продолжаются на южном берегу Северского Донца, вблизи Рай-Александровки, а также вдоль трассы Е-40 "Славянск – Бахмут" возле Юрковки. Украинские силы также действуют южнее, вблизи Васютинского, Тихоновки и Малиновки.

По оценке ISW, украинские контратаки и разгром российских подразделений на север от Северского Донца затрудняют подготовку наступления на Славянск в преддверии зимы.

Украинский военный источник 5 ноября также сообщал, что россияне все чаще переходят к обороне и снижают интенсивность операций на восток от Славянска.

В то же время аналитики не исключают, что Россия временно снизила активность, чтобы подготовиться к зимней наступательной кампании 2026 – 2027 годов или дождаться более благоприятных погодных условий. Такое сезонное снижение темпов боевых действий является обычным явлением.

Что происходит на фронте / Карты ISW

Добропольское направление

По словам командира подразделения Сил специальных операций, действующего на Добропольском направлении, оккупанты ждут тумана, поскольку он затрудняет работу украинских дронов.

В такие периоды россияне пытаются массово проникать через украинские позиции и перебрасывать ближе к фронту личный состав и технику.

Командир пояснил, что длительные периоды тумана сокращают так называемую зону поражения – территорию, которую украинские военные контролируют с помощью дронов.

Это позволяет россиянам приближаться к линии фронта с меньшим риском быть обнаруженными и пораженными.

Александровское направление

Российские военные блогеры утверждают, что 9 ноября российская армия продолжала наступать на Александровском направлении, в то время как украинские силы проводили контратаку. В то же время аналитики ISW не обнаружили подтверждений продвижения российских войск на этом участке фронта.

Гуляйпольское направление

По данным 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, с сентября по октябрь 2026 года количество российских штурмов на Гуляйпольском направлении увеличилось втрое.

Наиболее сложная ситуация наблюдается вблизи Горкого, Железнодорожного, Цветкового и Гуляйпольского. Эти населенные пункты расположены примерно в 5 – 13 километрах от Гуляйполя.

По данным украинских военных, россияне пытаются сосредоточить там личный состав и технику для дальнейшего продвижения на запад.

Также изменилась тактика проникновения оккупантов. Если раньше они преимущественно действовали небольшими группами по двое – трое военных, то теперь все чаще отправляют бойцов по одному.