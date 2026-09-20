Россия создает гуманитарную катастрофу на левом берегу Херсонской области, – Сибига

Россия сознательно провоцирует гуманитарную катастрофу на временно оккупированном левобережье Херсонской области, блокируя доставку помощи и эвакуацию мирных жителей. Особенно критическая ситуация сложилась в Олешках, где без электро– и газоснабжения остаются около 2 тысяч человек.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Что известно о гуманитарной блокаде?

Российские оккупанты препятствуют доставке продовольствия и медикаментов, работе гуманитарных миссий и эвакуации гражданских лиц. Особенно сложная ситуация сложилась в Олешках.

До полномасштабного вторжения в городе проживало около 24 тысяч человек, сейчас там остаются примерно 2 тысячи жителей, в том числе около 50 детей. В городе нет электро- и газоснабжения, а в течение последнего месяца была полностью заблокирована доставка продуктов, медикаментов и других предметов первой необходимости.

Россия сознательно создает гуманитарную катастрофу на временно оккупированном левобережье Херсонской области. Блокирует доставку продовольствия и медикаментов, препятствует работе гуманитарных миссий и эвакуации гражданского населения. Людей фактически лишают выбора, а вместе с ним – и шанса на спасение,

– подчеркнул Сибига.

Министр также рассказал о свидетельствах из оккупированных Олешек. По его словам, люди вынуждены искать остатки еды и собирать траву, поскольку другого выхода нет.

Отдельной угрозой Сибига назвал российские FPV-дроны, которые совершают атаки на мирных жителей и превращают передвижение по городу в смертельный риск.

Критической остается ситуация также в Голой Пристани, Старой Збурьевке и Новой Збурьевке. Россия фактически держит часть оккупированной Херсонщины в гуманитарной блокаде.

Возможности для оказания помощи гражданскому населению есть. Международный комитет Красного Креста готов присоединиться к гуманитарной работе, а международные организации – доставлять необходимую помощь.

Единственное препятствие – Россия. Российская сторона до сих пор не обеспечила гуманитарным миссиям необходимый доступ и возможность провести организованную эвакуацию. Российские силы препятствуют и попыткам волонтеров доставить помощь,

– заявил министр.

1 сентября во время одной из таких волонтерских миссий, по имеющейся информации, были обстреляны четыре автомобиля.

Украина систематически поднимает вопрос о гуманитарной ситуации в оккупированной Херсонской области в ООН и ОБСЕ. 20 августа в Киеве он обсудил эту проблему с заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Томом Флетчером. В конце августа он лично посетил Херсонскую область и в дальнейшем продолжает работать над разблокированием гуманитарного доступа.

Сибига также сообщил, что следующим этапом станет работа украинской дипломатии в Нью-Йорке в ходе сегмента высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Он планирует отдельно обсудить с президентом МККК Мирьяной Сполярич вопросы гуманитарного доступа и безопасной эвакуации украинцев.

Наша задача – мобилизовать международное давление, необходимое для создания гуманитарного коридора, доставки продовольствия и медикаментов, а также эвакуации гражданского населения. Россия должна понести ответственность за сознательное создание гуманитарной катастрофы на оккупированной Херсонщине,

– подытожил Сибига.

Напомним, по данным Всеукраинской Рады церквей и религиозных организаций, последние поставки продовольствия в город состоялись еще в конце мая. Российские оккупанты запрещают местным жителям выезжать на подконтрольную Украине территорию, потому что люди остаются без электричества и газа под постоянной угрозой обстрелов.

Отдельно представители духовенства отмечают, что в городе остаются около 200 детей, которые ежедневно рискуют жизнью. Рада церквей призвала Папу Римского Льва XIV, ООН, Красный Крест и другие международные организации добиться разблокирования гуманитарных коридоров и эвакуации гражданского населения.