Есть два варианта: почему Лубинец отправился в оккупированные Олешки через Россию, – СМИ

29 октября омбудсмен Дмитрий Лубинец согласился добраться до временно оккупированных Олешек через территорию России. Такое решение было принято из-за невозможности безопасного пересечения линии фронта.

По информации пресс-службы уполномоченного Верховной Рады по правам человека в комментарии "Украинской правде", попасть в город сейчас можно только двумя путями – через линию фронта или через российскую территорию.

Какие были варианты маршрутов?

Как пояснили в аппарате омбудсмена, на линии фронта действуют соответствующие ограничения. В частности, пересечение реки невозможно из-за минирования.

Именно поэтому, учитывая ситуацию и необходимость обеспечить оперативность и безопасность проведения гуманитарной миссии, Уполномоченный согласился на маршрут через территорию Российской Федерации,

– пояснили в пресс-службе Лубинца.

Там подчеркнули, что приоритетом остается безопасность людей, доставка гуманитарных грузов и создание условий для выезда людей из Олешек. Отмечается, что на все дополнительные вопросы Лубинец будет готов ответить уже после завершения гуманитарной операции.

Ранее белорусское государственное агентство "Белта" сообщило, что Дмитрий Лубинец прибыл в Гомель, откуда вылетел на одном самолете вместе с российскими представителями.

Как уже сообщалось на нашем сайте, стороны договорились о гуманитарном коридоре при координации первой леди США Мелании Трамп. По данным Fox News, для вывоза гражданских лиц на подконтрольную Украине территорию согласовали маршрут через Анапу с последующим перелетом военным бортом в Беларусь.

Для обеспечения безопасности и разминирования маршрутов в зоне миссии с 03:00 27 октября действует режим тишины.