Известно, что колонна вперед повезла продовольствие, а обратно должна эвакуировать людей. Об этом в эфире 24 канала сказал журналист, который находится в Запорожье.

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Гуманитарная колонна – без мобильной связи

Он отметил, что оккупанты выставили ряд условий относительно предоставления Украиной гуманитарной помощи. Они заявили:

что в колоннах не должны быть люди с мобильными телефонами;

чтобы оккупантам дали списки водителей с их контактами.

Сейчас в колонне очень плохо с мобильной связью. "Возможно, она сейчас находится в безопасном месте, однако пока никакой информации нет", – сказал журналист.

Какая ситуация с гуманитарной колонной, которую отправили в Мариуполь: смотрите видео

Что известно о колонне

Напомним, что утром 12 марта колонна гуманитарной помощи отправилась из Запорожья в Мариуполь. Это уже пятая попытка спасти мирных жителей.

В Офисе Президента сообщили, что приложили очень много усилий, чтобы оккупанты позволили это сделать.