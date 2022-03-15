Об этом во время брифинга рассказала министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, передает 24 канал.

К теме Верещук рассказала о гуманитарном коридоре из Донецкой области на 15 марта

В частности коридоры будут из Донецкой, Киевской и Харьковской областей.

В Киевской области зеленый коридор откроют из сел:

Богдановка и Новобогдановка в город Бровары;

Бобрик в город Бровары.

По всем официально объявленным направлениям Россия взяла на себя публичные обязательства прекратить огонь во время эвакуации людей.

Верещук сказала, что власть знает о проблемах в Иванкове, Киевской области. Сейчас идет работа над этим маршрутом, и есть вероятность завтра открыть гуманитарный коридор по этому направлению.

Напоминаем, что жителям важно приобщаться именно к официальным гуманитарным коридорам. Другие не подтвержденные коридоры могут быть опасными.

Смотрите видео брифинга Ирины Верещук от 15 марта: