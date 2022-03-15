Про це під час брифінгу розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, передає 24 канал.
До теми Верещук розповіла про гуманітарний коридор з Донецької області на 15 березня
Зокрема коридори будуть з Донецької, Київської та Харківської областей.
У Київській області зелений коридор відкриють з сіл:
- Богданівка та Новобогданівка у місто Бровари;
- Бобрик у місто Бровари.
По усіх офіційно оголошених напрямках Росія взяла на себе публічні зобов’язання припинити вогонь під час евакуації людей.
Верещук сказала, що влада знає про проблеми в Іванкові, Київської області. Зараз трива робота над цим маршрутом, і є ймовірність завтра відкрити гуманітарний коридор з цього напряму.
Нагадуємо, що мешканцям важливо долучатися саме до офіційних гуманітарних коридорів. Інші не підтверджені коридори можуть бути небезпечними.