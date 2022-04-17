Гуманитарных коридоров 17 апреля не будет, потому что договорится с оккупантами не удалось

В Украине гуманитарных коридоров 17 апреля не будет. Российские оккупанты отказались соблюдать тишину.

Вывезти гражданское население из "горячих точек" сегодня не удастся. Ведь это опасно.

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Нам не удалось договориться с оккупантами о прекращении огня на эвакуационных маршрутах. Поэтому, к сожалению, сегодня мы не открываем гуманитарные коридоры,

– сообщила Ирина Верещук.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заверило, что украинские власти делают все для того, чтобы организовать зеленые коридоры.

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