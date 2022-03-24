Подробнее о работе гуманитарных коридоров 24 марта рассказала вице-премьер Ирина Верещук, сообщает 24 канал.

Важно Месяц несокрушимости, – Резников о том, как украинская армия и народ выдержали удар

Для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье будет работать маршрут Бердянск – Запорожье. Место сборов: спорткомплекс на улице Мелитопольское шоссе, 27. 24 автобуса находятся на въезде в Бердянск. К ним вскоре должен присоединиться еще 21 автобус, которые с 6:00 выехали из Токмака.

Бензовоз должен обновить запасы топлива на заправках для мариупольцев в городе Бердянск. Также обновят запасы продуктов и медикаментов в штабах помощи мариупольцам.

Маршруты эвакуации из Киевской области 24 марта

Великая Дымерка – Бровары

Место собрания: дом Сельского совета, улица Бобрицкая, 1.

Автобусы для эвакуации отправят из города Бровары.

Богдановка – Бровары

Место собрания: Сельский совет, улица Богдана Хмельницкого, 219.

Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.

Брифинг Ирины Верещук от 24 марта: смотрите видео