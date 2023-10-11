Следует отметить, что министр обороны Израиля заявил, что армия переходит в полноценное наступление Сектор Газа. Этим заявлениям предшествовали массовые авиационные удары по Смуге.
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Пункт пропуска для Газа
Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан на брифинге в Белом доме заявил о разработке механизма эвакуации из Газы. США обсуждают с Израилем и Египтом создание гуманитарного коридора для местных жителей. Однако он добавил, что точных деталей нет – работа продолжается.
Я не собираюсь вдаваться в подробности о конкретном пункте пересечения. Только скажу, что это то, на чем мы сосредоточены и над чем мы работаем,
– заявил Салливан.
Советник подчеркнул, что сейчас предпочитает оставить переговоры по дипломатическим каналам. Он пообещал предоставить больше деталей, когда смогут "предложить больше".
Какая ситуация в Секторе Газа
- В ходе операции Израиль ударил по пункту пропуска Рафах, что является единственным соединением между Сектором Газа и Египтом. ЦАХАЛ обстрелял район, поскольку там был подземный тоннель, через который контрабандой перевозили технику и боеприпасы. После налета КПП закрыли.
- В секторе Газа заблокированы остаются 13 тысяч сотрудников ООН, в общей сложности в хранилищах организации скрываются более 100 тысяч человек. Укрытие заполнено на 90%. В ООН опасаются, что гуманитарная ситуация там может ухудшаться.
- Территорию Сектора Газы пытаются покинуть 150 граждан Украины. Там ситуация сложная, поскольку там продолжаются активные боевые действия. Любой процесс вывоза граждан может происходить только при соответствующей безопасности, которой там пока нет.