Следует отметить, что министр обороны Израиля заявил, что армия переходит в полноценное наступление Сектор Газа. Этим заявлениям предшествовали массовые авиационные удары по Смуге.

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Пункт пропуска для Газа

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан на брифинге в Белом доме заявил о разработке механизма эвакуации из Газы. США обсуждают с Израилем и Египтом создание гуманитарного коридора для местных жителей. Однако он добавил, что точных деталей нет – работа продолжается.

Я не собираюсь вдаваться в подробности о конкретном пункте пересечения. Только скажу, что это то, на чем мы сосредоточены и над чем мы работаем,

– заявил Салливан.

Советник подчеркнул, что сейчас предпочитает оставить переговоры по дипломатическим каналам. Он пообещал предоставить больше деталей, когда смогут "предложить больше".

Какая ситуация в Секторе Газа