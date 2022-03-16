Гумконвой, который везет в Мариуполь продукты и медикаменты, до сих пор остается в Бердянске

Гражданские в Мариуполе, которые больше недели находятся в ловушке оккупантов, до сих пор не могут получить помощь. Гумконвой с продовольствием и медикаментами остается в Бердянске.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире марафона украинских телеканалов. 24 канал передает детали.

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Ситуация с гуманитарным конвоем для жителей Мариуполя

По информации Кириленко, люди, которым удалось самостоятельно выехать из Мариуполя и прибыть в Бердянск, смогут получить необходимую гуманитарную помощь уже там, на месте.

К сожалению, колонна, остановившаяся в Бердянске, остается без движения. Гумконвою только дают данные, чтобы он двигался, но затем останавливают. Сегодня эти попытки проехать тоже будут,

– отметил глава Донецкой ОВА.

К слову, кроме Бердянска, выезжающим из Мариуполя помощь также будет предоставляться в логистических центрах.

Ситуация в Мариуполе в последние дни: коротко

13 марта городской совет Мариуполя сообщил, что в городе заканчиваются запасы воды и еды.

14 марта в Запорожье приехали частные автомобили с гражданскими из Мариуполя, которым удалось эвакуироваться собственными силами.

15 марта из города на собственных авто Мариуполь удалось покинуть около 20 тысячам человек.

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