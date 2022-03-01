Юмор – маркер победы Украины над оккупантами

Вы уже почувствовали, как поднимается мощная волна народного юмора – удивительно точного и талантливого?

Так победим

Анекдоты, ролики, фотолягушки, крылатые изречения, которые мгновенно облетают Сеть, поднимают настроение миллионам…

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Это – маркер нашей Победы.

Вспомните: то же самое было во время обоих Майданов. Те, кто пытался им противостоять, всевозможные "Антимайданы", проплаченные властями "флешмобы" старались ответить, придумывали что-то свое, но все, что бы они ни выдавали, было удивительно бездарным – с первого слова, с первой секунды.

Почему так?

Все очень просто: Талант, гений и низость, подлость, тупость – несовместимы.

Это еще, простите, их Пушкин сказал. Правда, он был в России представителем африканского меньшинства.

Украинские герои с острова Змеиный живы – смотрите видео:

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