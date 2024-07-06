Работники ГУР на фронте уничтожают вражеские комплексы для разведки. В частности, по ним отработали fpv-дроны.

Смотрите также Украинские защитники отбили 45 атак врага на Покровском направлении: карта боевых действий 6 июля

Нанесли огневое поражение

Работу осуществили операторы подразделения Главного управления Министерства обороны Украины "Ghost".

На одном из направлений фронта удалось обнаружить и нанести огневое поражение по пункту размещения автомобильной техники россиян.

Уничтожены или повреждены были несколько российских комплексов наблюдения и разведки, в частности "Муром-П", система РЭБ "Стриж", ретранслятор связи и электроподстанция, которая питала захватчиков электроэнергией.

В ГУР подчеркнули, что работа продолжается.

ГУР отработали по врагу: смотрите видео

Россияне продолжают нести потери на поле боя. В общем, с начала войны, враг потерял более 549 840 военных. В частности, за сутки удалось ликвидировать 1260 оккупантов.