Працівники ГУР на фронті нищать ворожі комплекси для розвідки. Зокрема, по них відпрацювали FPV-дрони.

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Завдали вогневого ураження

Роботу здійснили оператори підрозділу Головного управління Міністерства оборони України "Ghost".

На одному з напрямків фронту вдалося виявити та завдати вогневого ураження по пункту розміщення автомобільної техніки росіян.

Знищені або пошкоджені були декілька російських комплексів спостереження та розвідки, зокрема "Муром-П", система РЕБ "Стриж", ретранслятор зв’язку і електропідстанція, яка живила загарбників електроенергією.

У ГУР наголосили, що робота триває.

ГУР відпрацювали по ворогу: дивіться відео

Росіяни продовжують зазнавати втрат на полі бою. Загалом, від початку війни, ворог втратив понад 549 840 військових. Зокрема, за добу вдалося ліквідувати 1260 окупантів.