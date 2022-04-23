Их персональные данные еще уточняются. Об этом сообщили в Главном управлении разведки при Минобороны.

К слову Самоубийства или убийства: в России подозрительно умирают газовые топ-менеджеры

Еще один представитель генералитета России – тяжелоранен. Его сейчас эвакуировали в критическом состоянии.

Справка. Теперь общее количество российских генералов , погибших в Украине за время полномасштабного вторжения, достигло 8 человек.

Как ВСУ уничтожили генералов

Так, 22 апреля 2022 года украинские защитники нанесли сокрушительный удар по передовому пункту управления 49 общевойсковой армии российских войск. Почему-то – вопреки боевым установкам и здравому смыслу – его разместили недалеко от линии боевого столкновения в Херсонской области.

Как результат – этот передовой пункт был уничтожен, а вместе с ним и два генерала.

В ведомстве подчеркнули, что военная разведка продолжает поиск важных целей для нанесения максимального ущерба оккупантам на нашей украинской земле.