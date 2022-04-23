Їхні персональні дані ще уточнюють. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки при Міноборони.

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Натомість іще один представник генералітету Росії – важкопоранений. Його зараз евакуювали у критичному стані.

Довідка. Тож тепер загальна кількість російських генералів, які загинули в Україні за час повномасштабного вторгнення сягнула 8 осіб.

Як ЗСУ розтрощили генералів

Так, 22 квітня 2022 року українські оборонці завдали нищівного удару по передовому пункту управління 49 Загальновійськової Армії російських військ. Чомусь – всупереч бойовим настановам та здоровому глузду – його розмістили неподалік лінії бойового зіткнення у Херсонській області.

Як результат – цей передовий пункт знищили, а разом з ним й двох генералів.

У відомстві наголосили, що воєнна розвідка продовжує пошук важливих цілей для завдання максимальної шкоди окупантам на нашій Українській землі.

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