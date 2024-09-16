Об этом сообщил источник в украинской разведке изданию Kyiv Post. Кроме этого, также удалось получить кадры с пострадавшей российской военной базой возле Алеппо.

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Что известно об операции ГУР в Сирии с российской базой

Собеседник журналистов рассказал, что на базе в Сирии российские войска изготавливали и тестировали ударные БпЛА. Кроме того, атакованную базу использовали россияне для изготовления "камуфлированных самодельных взрывных устройств", боевые части которых хранились на позиции, атакованную спецназовцами ГУР.

На эксклюзивном видео, полученном Kyiv Post, которое, как сообщается, было снято разведчиком, видно опознавательные знаки украинской разведки вблизи российской военной базы. Вскоре на российском объекте произошел взрыв, за которым последовала детонация боеприпасов. На видео также видно взрывчатку, которая была заранее размещена на базе.

На этот раз целью атаки стала военная техника россиян на оккупированном ими аэродроме Кувейрес, расположенном к востоку от Алеппо.

Источник из Главного управления разведки Министерства обороны Украины также отметил изданию, что с начала 2024 повстанческие силы при поддержке украинских бойцов нанесли многочисленные удары по российским военным объектам, находящихся под контролем "группировки вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике".

К слову, ранее источники из ГУР МО сообщали журналистам, что они также нанесли удары по военным базам россиян в Сирии 24 июля. Это произошло через день после встречи Владимира Путина с Башаром Асадом в Кремле.