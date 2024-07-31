Издание ссылается на источники в разведке и публикует видео поражения военной техники на российской авиабазе Кувейрес.

Смотрите также "Ковровая хакерская бомбардировка": ГУР завершило масштабную кибератаку на Россию

Удар по российской базе в Сирии

Удар спецназовцы ГУР нанесли через день после встречи российского диктатора Владимира Путина с сирийским президентом Башаром Асадом. Встреча состоялась в Кремле 24 июля.

"Спецподразделение ГУР "Химик" нанесло комплексный удар по российской военной технике на авиабазе Кувейрес, которая расположена к востоку от Алеппо и оккупирована российскими войсками", – сообщили журналисты.



Где расположена атакованная авиабаза / Фото Kyiv Post

Уничтожены РЭБ и военные объекты

На видео можно увидеть, что сначала уничтожается российский мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы, а затем беспилотники атакуют российские военные объекты на самой авиабазе.

Авиабазу Кувейрес россияне используют в военных целях с 2015 года. На базе также проходили учения и транспортировка иностранных наемников на войну против Украины.

Спецназовцы ГУР МО поразили авиабазу россиян в Срии: видео

Справочно. Российский диктатор Владимир Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Путин и Асад планировали обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и развитие двусторонних отношений.