Видання посилається на джерела в розвідці та публікує відео ураження військової техніки на російській авіабазі Кувейрес.

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Удар по російській базі в Сирії

Удару спецпризначенці ГУР завдали через день після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна із сирійським президентом Башаром Асадом. Зустріч відбулася у Кремлі 24 липня.

"Спецпідрозділ ГУР "Хімік" завдав комплексного удару по російській військовій техніці на авіабазі Кувейрес, яка розташована на схід від Алеппо й окупована російськими військами", – повідомили журналісти.



Де розташована атакована авіабаза / Фото Kyiv Post

Знищено РЕБ і військові об'єкти

На відео можна побачити, що спочатку знищується російський мобільний комплекс радіоелектронної боротьби, а потім безпілотники атакують російські військові об’єкти на самій авіабазі.

Авіабазу Кувейрес росіяни використовують у військових цілях з 2015 року. На базі також проходили навчання та транспортування іноземних найманців на війну проти України.

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Довідково. Російський диктатор Володимир Путін зустрівся із президентом Сирії Башаром Асадом. Путін і Асад планували обговорити ситуацію на Близькому Сході й розвиток двосторонніх відносин.