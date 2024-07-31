Джерела 24 Каналу повідомляють, що атаку завершили ввечері 30 липня. Вдалось уразити критично важливі ресурси та отримати доступ до великого масиву конфіденційних даних.

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Атака тривала тиждень

В розвідці пояснили, що робота тривала безперервно протягом тижня. Хакери уразили онлайн-сервіси всіх головних російських банків. Зокрема, Центробанку, провайдерів телекомунікаційних послуг, національних платіжних систем, соціальних мереж та месенжерів, урядових ресурсів та десятки інших сервісів.

Усі атаковані ресурси в той чи інший спосіб були залучені до підтримки або фінансування збройної агресії держави-терориста проти України.

Ураження зазнали: ВТБ-Банк, Альфа Банк, СебрБанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, Ак "Барс", Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, іБанку, банк "Дом. Росії" та Банк Росії. В останній день атаки були також уражені ресурси міноборони, МВС та ФНС.

Наразі можемо видихнути і констатувати завершення операції. Дякуємо всім, хто брав участь, допомагав та вболівав. Звісно, це лише прелюдія до ще цікавіших подій. Росіянам радимо починати копати для своєї цифрової інфраструктури помиральну яму,

– сказали в ГУР.

Станом на 19:00 30 липня росіяни так і не відновили належне функціонування провідних банківських та платіжних систем, роботу мобільних операторів, соціальних мереж та інтернет-провайдерів. Досі спостерігаються збої в роботі вебресурсів міноборони Росії, МВС та ФНС.

У російських ЗМІ назвали цей кіберудар, "ймовірно, найпотужнішим в історії", а також називали його "килимовими хакерськими атаками" та "великим наступом кібервійськ". У підсумку результати операції ГУР відчули мільйони користувачів в усіх регіонах Росії, які не могли скористатися інтернет-послугами. За оцінками ворожих кібераналітиків, з огляду на успіх, який вдалося досягнути українським хакерам, прогнози щодо наслідків наступних подібних атак – "невтішні".

Також розвідники припустили, що настав слушний час час для ворога згадати про ідею ізольованого "Чєбурнету".