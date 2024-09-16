Про це повідомило джерело в українській розвідці виданню Kyiv Post. Окрім цього, також вдалося отримати кадри з постраждалою російською військовою базою біля Алеппо.

Цікаво Можливо, знімемо голлівудський фільм, – в ОП відреагували на статтю про спецоперацію ГУР у Сирії

Що відомо про операцію ГУР у Сирії з російською базою

Співрозмовник журналістів розповів, що на базі у Сирії російські війська виготовляли та тестували ударні БпЛА. Крім того, атаковану базу використовували росіяни для виготовлення "камуфльованих саморобних вибухових пристроїв", бойові частини яких зберігалися на позиції, яку атакували спецпризначенці ГУР.

На ексклюзивному відео, отриманому Kyiv Post, яке, як повідомляється, було знято розвідником, видно розпізнавальні знаки української розвідки поблизу російської військової бази. Невдовзі на російському об'єкті стався вибух, за яким відбулася детонація боєприпасів. На відео також видно вибухівку, яка була заздалегідь розміщена на базі.

Цього разу ціллю атаки стала військова техніка росіян на окупованому ними аеродромі Кувейрес, розташованому на схід від Алеппо.

Джерело з Головного управління розвідки Міністерства оборони України також зазначило виданню, що з початку 2024 року повстанські сили за підтримки українських бійців завдали численних ударів по російських військових об'єктах, що перебувають під контролем "угруповання збройних сил Російської Федерації в Сирійській Арабській Республіці".

До слова, раніше джерела з ГУР МО повідомляли журналістам, що вони також завдали ударів по військових базах росіян у Сирії 24 липня. Це сталося через день після зустрічі Владіміра Путіна з Башаром Асадом в Кремлі.